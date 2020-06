Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Tanar de 16 ani, AGRESAT in plina strada de 3 barbați. Au fost reținuți de polițiști pentru lovire și alte violențe Trei barbați au fost reținuți de catre Polițiștii Municipiului Alba Iulia, in urma unor acte de violența fața de un minor de 16 ani și turlburarea ordinii publice. Trei barbați…

- Doi barbați, de 45 și 23 de ani, din comuna gorjeana Scoarța, banuiți de savarșirea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice au ajuns ieri in arestul IPJ Gorj. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca la data de 14 iunie, cei doi barbați,…

- Noua barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 42 de ani, au fost retinuti, duminica dimineata, dupa ce s-au batut in mijlocul strazii in Craiova, iar patru autoturisme au fost avariate, transmite Agerpres.Cei noua barbati, din Craiova, au fost retinuti pentru comiterea infractiunilor de tulburare a ordinii…

- Inca un scandal a avut loc in cartierul craiovean Craiovița Noua. Incidentul a fost suprins de un craiovean, care a filmat ce s-a intamplat. In imaginile video se observa cun un grup de persoane ataca cu batele alte persoane care se aflau in doua autoturisme. Nu au lipsit nici tamponarile intre mașini.…

- La data de 11 iunie 2020, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de 6 tineri, cu varste cuprinse intre 17 și 22 de ani, toți din localitatea Rachita, care sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au retinut pentru 24 de ore doi barbati de 19 si 45 de ani, banuiti de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice.In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca, la data…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au reținut pentru 24 de ore doi barbați de 19 și 45 de ani, banuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca, la data…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 5 Politie Rurala Voinesti au retinut pentru 24 de ore cinci barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 31 de ani, banuiti de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si violare de domiciliu.