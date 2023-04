Scandal în Comisia juridică din Parlament. Fără prag la abuzul în serviciu / Explicațiile Laurei Vicol Coaliția s-a razgandit pe tema abuzului in serviciu, iar la Comisia juridica s-a votat forma venita de la Guvern, adica fara prag, dupa ce marți liderii Puterii batusera palma pe suma de 9.000 de lei. Purtatorul de cuvant al PSD susține ca formațiunea a ținut cont de parerile specialiștilor privind pragul la abuzul in serviciu, […] The post Scandal in Comisia juridica din Parlament. Fara prag la abuzul in serviciu / Explicațiile Laurei Vicol first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de adoptare, marti, proiectului de lege care modifica Codul penal si vizeaza abuzul si neglijenta in serviciu, fiind acceptata forma venita de la Guvern.

- Scandal monstru in Comisia juridica a Camerei Deputaților, marți, dupa ce majoritatea PSD-PNL-UDMR a votat un amendament la Codul de procedura penala prin care inregistrarile nu vor mai putea fi folosite ca mijloc de proba in cazurile de infractiuni de coruptie si infractiuni asimilate coruptiei. USR…

- Politica romaneasca este dupa cum bate vantul, iar cea mai buna dovada a acestei afrimații este rasturnarea de situație care a generat un adevarat scandal in ședința din Parlament, dupa ce pragul pentru abuzul in serviciu a fost eliminat. Initial, coaliția votase invers, dar scurta pauza dintre interpelarile…

- „Deputatul USR Victor Ilie a spus in timpul dezbaterilor pe Codurile Penale din Comisia juridica ca deputata PSD Laura Vicol tocmai a votat o modificare care il favorizeaza direct pe soțul ei in procesul in care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala și grup infracțional organizat”, transmite…

- Coaliția s-a razgandit pe tema abuzului in serviciu, iar la Comisia juridica s-a votat forma venita de la Guvern, adica fara prag, dupa ce marți liderii Puterii batusera palma pe suma de 9.000 de lei.

- Comisia juridica reia, azi, dezbaterile pe fond la proiectul de lege care modifica Codul penal si incrimineaza abuzul si neglijenta in serviciu, dupa ce luni deputatii au discutat mai bine de doua ore aspecte generale legate de acest proiect, in prezenta reprezentantilor Ministerului Justitiei, ai unor…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor reia, marti, dezbaterile pe fond la proiectul proiectul de lege care modifica Codul penal si incrimineaza abuzul si neglijenta in serviciu, dupa ce deputatii au discutat, luni, mai bine de doua ore aspecte generale legate de acest proiect in

- Alina Gorghiu e de parere ca Romania nu exceleaza la capitolul promovarii femeilor in cele mai diverse domenii sau pe cele mai inalte paliere de decizie. In acest sens, aceasta considera ca este necesara adoptarea rapida in Parlament a proiectelor de lege privind reprezentarea echitabila a femeilor…