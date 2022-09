Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile reunite de munca si buget finante au dat, marti, raport favorabil proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,…

- Deputatul PSD Gabriel Zetea si liderul AUR, George Simion, s-au aflat la un pas de bataie, marti, in sedinta comisiei de munca in care se dezbatea proiectul de lege privind majorarea indemnizatiilor demnitarilor.

- A fost scandal, marți, in Comisia de munca a Camerei Deputaților, in timpul discuțiilor legate de excluderea de la majorari a demnitarilor. Deputatul PSD Gabriel Zetea si liderul AUR George Simion au fost pas de bataie. PSD a propus ca majorarea sa se aplice doar in administratia publica locala, la…

- Deputatul PSD Gabriel Zetea si liderul AUR, George Simion s-au aflat la un pas de bataie, marti, in sedinta comisiei de munca in care se dezbatea proiectul de lege privind majorarea indemnizatiilor demnitarilor, PSD propunand ca majorarea sa se aplice in administratia publica locala, la primari si sa…

- Liderul AUR, George Simion, s-a dus la Comisia de Munca din Camera Deputaților, acolo unde se discuta asupra amendamentului prin care coaliția de guvernare urmarește sa creasca salariile demnitarilor și, implicit, ale parlamentarilor. Dupa o dezbatere extrem de incinsa, George Simion a ieșit pe hol…

- Comisia pentru munca si cea pentru buget de la Camera Deputatilor s-au reunit marti pentru a da raport pe ordonanta de urgenta prin care au fost marite salariile parlamentarilor si primarilor. Liderul grupului parlamentar al PSD, Alfred Simonis, a solicitat ca cele doua comisii sa se intruneasca in…

- Muzeul Golești a avut placerea sa primeasca vizita unei delegații de excepție – membrii Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților. Vizita a fost organizata de deputatul de Argeș, Simona Bucura Oprescu, omul politic ce a intermediat numeroase relații intre…

- Parlamentarul PSD Adrian Solomon, președintele Comisiei de Munca din Camera Deputaților, spune ca economia Romaniei „nu sta in femeia de serviciu”, potrivit Europa Libera. Declarația a fost facuta in legatura cu o modificare a Codului Fiscal care prevede supraimpozitarea contractelor de munca part-time.