Scandal în Coaliție. PSD și PNL nu se înțeleg pe taxa de solidaritate PSD vrea taxa pe firmele cu bani mulți, in special multinaționalele, liberalii spun ca tot oamenii de rand vor avea de suferit. Colaiția PSD PNL s-a impotmolit intr-un nou scandal. De data aceasta este vorba despre taxa de solidaritate. Dan Motreanu, prim- vicepreședintele PNL mai spune ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii este o idee pe care PSD a mai vehiculat-o in trecut. „Nu știu ce analize economice are PSD, dar noua ne este teama ca o astfel de taxa va avea ca efect cresterea preturilor inclusiv la multe produse de baza. Orice taxa se regaseste in pret și prin urmare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Nu sustinem cresterea unor taxe. Se incalca un principiu de baza al Codului Fiscal, acela ca mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate. Partidul National Liberal nu va sustine noi modificari ale Codului Fiscal. Astfel de propuneri vor afecta negativ economia si mediul de afaceri. Impozitul de…

- Dan Motreanu, prim- vicepreședintele PNL, spune ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii este o idee pe care PSD a mai vehiculat-o in trecut.„Nu știu ce analize economice are PSD, dar noua ne este teama ca o astfel de taxa va avea ca efect cresterea preturilor inclusiv la multe produse…

- ”Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, vorbeste in ultima perioada despre noi cresteri de taxe, incalcand un principiu de baza al Codului Fiscal, acela ca mediul de afaceri are nevoie de PREDICTIBILITATE. Coalitia are UN PROGRAM DE GUVERNARE ASUMAT, in care aceste propuneri ale lui Marcel Ciolacu NU SE…

- In timp ce social democrații s-au retras la Sinaia, liberalii au ramas in Capitala, ambele partide iși fac ultimele strategii inainte de rocada din luna mai, cand ar urma ca Nicolae Ciuca sa ii predea mandatul de premier lui Marcel Ciolacu. Liberalii au anunțat deja primele masuri in pregatirea pentru…

- Datele financiare ale OMV indica faptul ca s-a sustras de la plata și pare ca și-a micșorat producția tocmai pentru scapa de aceasta taxa. OMV va achita acești bani, in schimb, in Austria. In timp ce OMV Petrom fenteaza statul roman prin sustragerea de la plata taxei de solidaritate, se cauta soluții…

- USR s-a opus in Parlament oricarei cresteri de taxe, dar coalitia PSD-PNL-UDMR nu este interesata de bunastarea romanilor, ci doar de buzunarele proprii si ale clientelei de partid, mai arata comunicatul de presa al formatiunii. In Comisiile de buget-finante si pentru munca, USR a depus peste 50 de…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targoviste, daca a discutat si in coalitie despre suprataxarea companiilor cu un profit foarte mare, pe o perioada scurta de timp. “Nu e pentru prima oara cand spun acest lucru. De obicei, ceea ce spun si cred – ca si…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a afirmat ca nu are o problema cu marile companii, dar este un moment in care toti trebuie sa fim solidari, precizand ca discrepanta incepe sa se adanceasca si creeaza crize sociale. El a precizat ca politicienii trebuie sa fie constienti…