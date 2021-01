Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna (USR-PLUS) a declarat joi, la Europa FM, ca alianța pe care o reprezinta nu este de acord cu soluția avansata de UDMR ca dupa desființarea SIIJ sa se inființeze o structura similara in Parchetul General. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a afirmat ca formațiunea…

- Csoma Botond, liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților, are cateva condiții pentru a vota desființarea Secției speciale pentru magistrați (SIIJ), deoarece nu vrea ca atribuțiile secției sa revina la DNA, ci sa fie preluate de un departament special din Parchetul general, potrivit publicației…

- Joe Biden, președintele-ales al SUA, o va numi pe Victoria Nuland in funcția de subsecretar de stat pentru probleme politice, adica a treia funcție din Departamentul de Stat al SUA, potrivit agenției Reuters. Nuland este un fost diplomat de cariera, care a mai indeplinit rolurile de trimis special pentru…

- Liderul USR, Dan Barna, spune ca o eventuala desemnare a lui Nicolae Ciuca in funcția de premier al noului guvern nu ar fi cea mai buna soluție. Barna atrage atenția ca USR PLUS nu va fi doar „partidul care ajuta PNL sa guverneze”. Intrebat ce parere are despre posibila desemnare a lui Nicolae Ciuca…

- Dupa inchiderea sectiilor de votare, sacii cu buletinele de vot au fost sigiliati si transportati la sediile Birourilor Electorale. Daca in unele judete, procesul de vot dar si predarea sacilor, a decurs fara probleme, in cateva zone, cozile și cearta nu au putut fi evitate, relateaza Antena3. ”Nu…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a avut o prima reacție dupa ce rezultatul exit-poll-ului a dat PSD caștigator al alegerilor parlamentare 2020. “Rezultatul alegerilor il vom cunoaște dupa finalizarea procesului de numarare a voturilor. Avand in vedere ca in cercetarile sociologice nu sunt cuprinse voturile…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a solicitat, in plen, sa se ia act de demisiile parlamentarilor Uniunii Salvati Romania depuse marti si sa se voteze vacantarea mandatelor, insa presedintele USR, Dan Barna, a atras atentia ca solicitarile sunt cu data de 18 decembrie, acuzandu-i pe liberali ca…

- Un trimis special al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) pe subiectul COVID-19 in Europa a prezis un al treilea val de pandemie la inceputul anului 2021, daca guvernele continua sa eșueze in a face ceea ce era necesar pentru a preveni al doilea val de infecții, relateaza Reuters. “Le-a fost dor…