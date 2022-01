Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, luni, ca a discutat cu premierul Ciuca și cu liderul PNL Florin Cițu pe tema facturilor uriașe. El propune TVA de 5% pentru gaze și energie de la 1 februarie. „Este suportabila pentru bugetul statului și pentru energie și pentru gaze și imi mențin parerea ca…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, vineri, despre certificatul verde la locul de munca, ca singurul proiect depus este al PNL, in timp ce nimeni altcineva nu-și asuma o alta varianta. „Daca se doreste, decizia se ia la Guvern și proiectul de lege daca e bun și constitutional poate fi trimis…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, ca, in cazul in care UDMR va iesi din coalitie, atunci si PSD va face la fel, deoarece mandatul sau este de a forma o alianta de guvernare PNL-PSD-UDMR si minoritati. “Vrem ca, pana joi, Romania sa aiba un Guvern”, a subliniat Ciolacu. “Sunt normale…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, joi dimineața, ca este de acord si isi va convinge și colegii ca Alexandru Rafila este cea mai buna varianta pentru functia de premier, dupa ce a auzit ca Florin Citu a facut aceasta propunere. „Am inteles ca avem o varianta, domnul Rafila, eu sunt total de…

- Președintele PNL, Florin Cițu, nu vrea sa renunțe la fotoliul de premier. El a susținut, miercuri, ca logica enunțata de președintele PSD, Marcel Ciolacu, i se pare ”bizara”. Ciolacu a spus ca nu se poate ca Florin Cițu sa fie premier pentru ca a fost dat jos prin moțiune de cenzura. “Am auzit și eu…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la nicio zi dupa prima intalnire cu liberalii pentru formarea unui nou guvern, ca, in opinia sa, “in acest moment de rascruce al Romaniei”, PNL și PSD nu au alta soluție politica decat o alianța la guvernare. “Ieri (joi – n.r.), am avut prima intalnire…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți ca PNL are o decizie prin care nu poate negocia cu PSD. Liderul PSD a mai spus ca toate variantele sunt in discuție, inclusiv susținerea unui guvern minoritar. “In primul rand, domnul Florin Cițu este președintele PNL. Uita un lucru: ca nu poate negocia…