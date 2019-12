Scandal in CL Craiova pe seama schimbarilor de la RAT SRL si Termo SRL, societați din subordinea primariei. Consiliul Local (CL) Craiova s-a intrunit ieri, in sedinta de indata, pentru a lua act de schimbarile de la varful a doua societati din subordinea primariei: RAT SRL si Termo SRL. La RAT, societatea care gestioneaza transportul public in comun din Craiova, Marcel Tanasescu a fost inlocuit, din nou, cu Sorin Manda . La Termo, societatea care furnizeaza craiovenilor caldura si apa calda, Lorena Nicolaita, administratorul special, va fi inlocuita cu Gheorghe Nedelescu. Tanasescu a revenit in…