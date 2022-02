Stiri pe aceeasi tema

Formatia Manchester City, liderul din Premier League, a fost invinsa, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, de echipa Tottenham, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro.

Metrorex estimeaza pentru anul acesta un numar de 130 de milioane de calatori, in crestere fata de 2021, avand in vedere ca se asteapta ridicarea restrictiilor, iar veniturile totale prognozate in Bugetul de Venituri si Cheltuieli sunt mai mari cu 13%, conform Agerpres.

Cantareata ucraineana Alina Pash, 28 de ani, a spus ca este pregatita sa-si reprezinte tara la concursul Eurovision din luna mai, dupa ce a castigat o competitie TV, dar participarea ei este „suspendata" dupa o vizita in Crimeea, unde accesul se face doar prin frontierele terestre, situatie care…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Europa FM, ca nu a observat o ruptura intre liderul PNL Florin Cițu și premierul Niculae Ciuca.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Europa FM, ca in acest an Guvernul trebuie sa modifice impozitul pe proprietați pentru ca Romania are cea mai mica taxare din spațiul european.

Mai multi arhitecti, artisti si ONG-uri in domeniul patrimoniului cer demisia ministrului Culturii, Lucian Romascanu, dupa ce Stefan Balici, director general interimar al Institutului National al Patrimoniului, a anuntat ca a fost inlocuit din functie, informeaza News.ro.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat joi ca republica islamica va continua dezvoltarea de capacitati nucleare pasnice pentru a-si asigura independenta, pe fondul negocierilor cu puterile internationale privind relansarea acordului nuclear din 2015, relateaza Reuters.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a promis ajutor guvernamental pentru o fabrica de echipamente medicale de protecție, din județul Maramureș, afectata de un incendiu. Liderul PSD a spus ca va vorbi cu reprezentanții Guvernului despre incendiul de la fabrica din nordul țarii, anunța Mediafax.