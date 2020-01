Stiri pe aceeasi tema

- Sanatatea este o prioritate pentru noi și pacientul trebuie sa fie in centrul sistemului, susține USR pe Facebook, care prezinta proiectele pe care le-a depus in Parlament. In aceste zile exista un scandal uriaș in jurul Spitalului Floreasca dupa ce o pacienta a luat foc pe masa de operație.„Majoritatea…

- ANUL NOU… Vasluienii sunt invitați in noaptea de Revelion in Piața Civica din oraș, acolo unde va avea loc un spectacol special, dedicat trecerii dintre ani. Evenimentul va incepe la ora 23:00, cu un recital pop rock, susținut de artistele locale Diana Ursulescu, Daria Crețu și Denisa Cobzaru. Apoi,…

- IPOTEZA SOC A POLITIEI VASLUI CALCULE… Vasluienii care si-au gasit masinile facute praf, in urma cu doua saptamani, dupa o cursa a doi pusti teribilisti prin centrul Vasluiului mai primesc o lovitura, de data asta din partea Politiei Vaslui. Cei patru pagubiti sunt la un pas sa-si repare masinile cu…

- Scandal dupa moartea lui Cornel Gales, intre Doina Belu si Viviana? Nasa lui Cornel Gales si a Ilenei Ciuculete a facut confesiuni neasteptate despre relatia pe care o avea cu Viviana. Cine se va ocupa de pomeni si ce se intampla cu lucrurile lui Cornel Gales? Avem toate detaliile!

- Firma care a organizat spectacolul "Kings on Ice" de la Cluj-Napoca, ce s-a transformat intr-un dezastru, a fost amendata cu 50.000 de lei de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Cluj. Totodata, compania este obligata sa...

- Amanarea din cauza conditiilor meteo nefavorabile a meciului dintre FC Arges si Petrolul Ploiesti s-a lasat cu scandal, aseara, la Pitesti. O parte dintre suporterii oaspetilor au ajuns la politie. Fanii reclacitranti risca amenzi cuprinse intre 200 si 1000 de lei.

- Municipalitatea suceveana va inchiria, pentru doua luni, un patinoar sintetic de la firma „Nevis Com” Gura Humorului. Costurile se ridica la 50.000 de lei și includ și patinele speciale. Primarul Ion Lungu a declarat ca patinoarul are o suprafața de 200 de metri și va fi montat in zona fintinii arteziene…

- Cei doi copii s-au nascut in 30 iunie la Suceava, unde au stat internati aproximativ trei luni, iar mai apoi au fost transferati la Iasi, pentru ca medicii ar fi banuit ca s-ar fi nascut cu citomegalovirus, scrie hotnews.ro. Dupa trei saptamani petrecute la Spitalul de Copii, gemenii au fost transferati…