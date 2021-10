Scandal în centrul Timişoarei: Un bărbat care consumase alcool a atacat doi poliţişti locali Un barbat care consumase bauturi alcoolice a devenit recalcitrant si a atacat doi politisti locali care se aflau in patrulare. Incidentul s-a petrecut in centrul municipiului Timisoara, in Piata Victoriei. Potrivit politistilor locali, barbatul a devenit recalcitrant dupa ce i-au cerut sa se legitimeze. El avea in mana o sticla de bautura si a sarit la bataie, reusind, la un moment dat, sa puna la pamant unul dintre agenti. In cele din urma a fost imobilizat si pus la pamant de politistii locali. Barbatul a fost ulterior audiat, iar acum este cercetat pentru ultraj. Cazul a fost preluat de Parchetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

