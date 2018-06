Stiri pe aceeasi tema

- 14:41 Un scandal intre mai multe persoane a avut loc astazi in centrul municipiului Targu Jiu. Polițiști din cadrul Poliției municipiului Targu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe bulevardul Constantin Brancuși din localitate a avut ...

- Cearta ca la piața, in adevaratul sens al cuvantului, astazi, 15 mai, in Piața Centrala din Piatra Neamț. CMI Urban vrea sa faca ordine in piața de flori insa comercianții refuza sa-și aranjeze tarabele și corturile astfel incat sa se pastreze libere caile de acces inspre și dinspre hala. Șeful pieței,…

- Piața 700 este una dintre cele mai cunoscute piețe din Timișoara. Aflata la o aruncatura de baț de centrul istoric, nu departe de mall, Piața 700 face de rușine orașul care va fi, in 2021, Capitala Culturala Europeana. “Piața 700 este o rușine, acolo e lumea a treia”, sunt chiar vorbele primarului Timișoarei,…

- Primaria Timisoara și Casa de Cultura a Municipiului organizeaza, in perioada 27-29 aprilie, a patra ediție a Festivalului florilor... The post Florile vor pune, din nou, stapanire pe centrul Timișoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Biblioteca Județeana Duiliu Zamfirescu Vrancea face inscrieri la cele doua cluburi de coding din proiectul „CODE Kids”, pana pe 5 aprilie. Activitațile se vor derula la Centrul de Formare al Bibliotecii, din strada Maior Gheorghe Sava nr. 4. Fiecare club va fi format din cate 10 copii, care vor desfașura…

- Primaria Adancata a scos la licitație, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice-SEAP, proiectul de reabilitare și modernizare a Caminului Cultural din centrul comunei. Anunțul a fost facut de primarul Viorel Cucu. El a spus ca investiția este estimata la 2,4 milioane de lei. 1,9 milioane vor proveni…

- Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat pe aleșii locali intr-o ședința de indata care va avea loc astazi, de la ora 8. Pe ordinea de zi au fost trecute cinci puncte. Dupa alegerea președintelui de ședințe pe aceasta luna, consilierii sunt chemați sa-și dea votul pe proiectul de hotarare…