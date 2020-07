Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele parlamentului Cataloniei, Roger Torrent, banuieste ca statul spaniol i-a ascultat telefonul, a declarat marti un purtator de cuvant, care a confirmat astfel o stire din ziarele The Guardian si El Pais, informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO Ziua Franței - 14 Iulie: Președintele…

- Presedintele parlamentului Cataloniei, Roger Torrent, banuieste ca statul spaniol i-a ascultat telefonul, a declarat marti un purtator de cuvant, care a confirmat astfel o stire din ziarele The Guardian si El Pais. Conform agentiei Reuters, cele doua publicatii au scris ca Torrent si alti doi politiceni…

- Purtarea mastii in public va deveni obligatorie tot timpul in Catalonia, a anuntat miercuri liderul administratiei regiunii din nord-estul Spaniei, Quim Torra, relateaza dpa. De joi incolo, locuitorii din intreaga regiune vor trebui sa poarte masca in afara locuintei, chiar in situatii in care pastrarea…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa semneze o lege care prevede sanctiuni impotriva oficialilor chinezi responsabili de persecutarea musulmanilor uiguri, a declarat luni o sursa apropiata situatiei, fara sa spuna cand se va intampla acest lucru, transmite Reuters.Citește și: SURSE…

- Compania israeliana NSO Group ar fi creat un domeniu web care arata exact ca și când ar fi aparținut celor de la Facebook, tactica fiind de a determina diverse ținte sa instaleze Pegasus, o foarte puternica ”unealta” de spionaj cibernetic, arata o ancheta a publicației Motherboard.…

- Președintele chilian Sebastian Pinera a provocat un scnadal enorm dupa ce a numit-o drept ministru pentru femei și egalitate de gen pe nepoata fostului dictator Augusto Pinochet, scrie Guardian.Cei care critica numirea Macarenei Santelices spun nu numai ca aceasta este ruda a lui Pinochet, ci a…

- În jurul Curții Constituționale a fost creata artificial o situație tensionanta care este în masura sa afecteze funcționalitatea statului de drept în Republica Moldova. Declarația îi aparține președintelui Curții Constituționale, Domnica Manole, care a facut astazi o adresare…

- Dupa ce primele opt etape ale sezonului de motociclism viteza au fost anulate sau amanate, a venit și randul Marelelui Premiu al Finlandei la MotoGP sa se amane din cauza pandemiei de coronavirus. Grand Prix-ul Finlandei era prevazut in perioada 10-12 iulie. Urmatorul Mare Premiu ar urma sa fie cel…