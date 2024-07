Stiri pe aceeasi tema

- Un al treilea razboi mondial „s-a strecurat neobservat”, a anunțat un important ziar rusesc, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a avertizat ca loviturile cu raza lunga de acțiune lansate in Rusia dinspre Ucraina ar apropia țarile NATO de o confruntare directa cu Moscova, scrie newsweek.com.

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a indemnat țarile neutre care vor lua parte la summitul privind Ucraina din Elveția sa ințeleaga ca participarea la reuniune va insemna abandonarea poziției neutre și trecerea de partea Kievului, iar aceste acțiuni vor fi…

- Chiar daca au renunțat la titlurile lor in Familia Regala Britanica, Prințul Harry și partenera lui de viața nu se confrunta cu dificultați financiare. Ba chiar dimpotriva, cei doi traiesc pe picior mare și incaseaza sume uriașe de bani. In continuarea articolului curent, noi iți vom spune ce afaceri…

- Timp de trei zile, Meghan Markle și Prințul Harry s-au aflat intr-un turneu in Nigeria! Scopul acestei vizite a fost de a promova Jocurile Invictus, dar și un prilej mare pentru Ducesa de Sussex sa-și etaleze ținutele luxoase. Din pacate, soția lui Harry a fost aspru criticata pentru alegerile vestimentare.…

- Regele Charles a refuzat vizita fiului sau mai mic, prințului Harry, din cauza „programului foarte incarcat”. Ducele de Sussex a confirmat ca nu va avea loc nicio intalnire, potrivit Express.co.uk.

- Prințul Harry merge in Marea Britanie, pentru prima data de cand s-a aflat ca prințesa Kate este bolnava. Acesta are programate mai multe intalniri, printre care și una extrem de neașteptata. Cu cine se va vedea prințul și cine se opune, de fapt, acestui eveniment. Intalnire de gradul 0 in familia regala…

- Nascut la Londra, Archie isi sarbatoreste implinirea celor cinci ani in California, acolo unde Prințul Harry și Meghan Markle s-au stabilit dupa cinci luni de la nasterea primului lor copil.

- Relația fiului cel mic al Regelui Charles cu actrița de peste Ocean a starnit numeroase controverse, in special din pricina faptului ca era o femeie divorțata. Inainte de a-l cunoaște pe Prințul Harry, Meghan Markle a avut mai mulți iubiți decat se credea. Pe lista cuceririlor se gasesc nume celebre,…