- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, acuza, vineri, prefectul Capitalei, Toni Grebla, ca refuza sa atace in instanta doua autorizatii de construire pentru doua imobile de pe Soseaua Kiseleff, emise de Gabriela Firea pe final de mandat. ”E o abordare diversionista, manipulatoare, total incorecta”,…

- Sentința pronunțata astazi de Curtea de Apel București in dosarul Colectiv duce automat la pierderea mandatului de primar pentru Cristian Popescu Piedone. Iata care sunt pașii ce trebuie urmați pentru desemnarea unui nou edil in Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit articolului 160 din Codul Administrativ,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor „e noua bata a PSD in București”, acuza, luni, Nicușor Dan: „Incearca in zilele acestea ceea ce n-a reușit sindicatul politic acum cateva luni, sa blocheze definitiv transportul in comun din Capitala”. „ANPC e noua bata a PSD in București. Autoritatea…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat, luni, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ca incearca sa blocheze transportul in comun, dupa ce ANPC a decis sa opreasca temporar de la circulație 61 de autobuze , 18 tramvaie și 4 troleibuze. „Autoritatea Naționala pentru Protecția…

- "Ce au facut Oprescu si Firea, sustinuti de PSD, in 12 ani de mandat? Au pus pe butuci Bucurestiul. Randamentul total al sistemului de furnizare a energiei termice este undeva la 20% (...) In 12 ani nu s-a facut nimic. RADET a falimentat. PNL nu a mai avut primaria Capitalei din 1996. Bucurestiul era…

- Reducerea CAS provoaca scandal in coaliție: PNL acuza PSD ca refuza creșterea veniturilor romanilor Reducerea CAS provoaca scandal in coaliție: PNL acuza PSD ca refuza creșterea veniturilor romanilor Liberalii au criticat vineri, 25 martie, refuzul ministrului de Finanțe, Adrian Caciu, de a susține…

- Un grup de tineri inarmati cu arme arme albe ar fi atacat, luni, Liceul „Jean Monnet" din centrul Capitalei. Sacandalagiii ar fi venit la unitatea de invatamant pentru a se razbuna pe un elev de clasa a IX-a. Incidentul a fost la un pas sa degenereze, dupa ce mai multi dintre elevi s-ar fi mobilizat…