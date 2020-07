Autoturism in flacari, in Constanta. Intervin pompierii

Apelul la 112 a anuntat ca incendiul a izbucnit la o masina.Echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitate in urma cu scurt timp pentru a interveni in cazul unui autoturism cuprins de flacari.Interventia are loc pe strada Chiliei, din Constanta, la numarul… [citeste mai departe]