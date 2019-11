Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele concluzii in legatura cu fragmentele osoase gasite in apropierea casei lui Gheorghe Dinca. Potrivit expertizei realizate de Institutul Național de Medicina Legala (INML), osemintele gasite au o vechime de peste 50 de ani și nu prezinta nicio urma de violența.

- Adulții cu nevoi speciale, care sunt ocrotiți in sistemul public in Vrancea, se vor muta in locuințe protejate noi, unde vor locui intre 4-10 persoane, in condiții similare celor din familie. Vom desființa 2 centre cu capacitate mare ( peste 50 de locuri). 18 locuințe protejate noi vor adaposti 112…

- Investitia va fi realizata din bugetul Consiliul Judetean Galati, care a aprobat deja studiul de fezabilitate aferent proiectului. La scoala unde se va construi terenul invata anual in jur de 200 de copii cu nevoi speciale.

- Primaria Sectorului 4 marcheaza o noua premiera: Direcția de Administrare a Unitaților de Invațamant (D.A.U.I.) a obținut de la Ministerul Finanțelor fonduri suplimentare, in suma de 800.000 lei, pentru plata integrala a drepturilor legale cuvenite copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES)…

- Cea de-a doua editie a programului cultural "Lipatti Special", dedicat persoanelor cu nevoi speciale, va avea loc duminica, incepand cu ora 18,00, la Casa Artelor "Dinu Lipatti". "Dupa succesul inregistrat la prima editie ce a avut loc pe 1 septembrie 2019, cea de-a II-a editie a programului…

- Este mare durere in familia lui Ciprian Ștefan Polschi, militarul roman care a fost ucis joi, in urma unui atentat terorist, in capitala Afganistanului. Ingenuncheata de durere, soția militarului, care a ramas singura cu doi copii cu nevoi speciale, a postat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare.

