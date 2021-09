Stiri pe aceeasi tema

Azi-noapte, la ora 00.35, polițiștii baimareni au fost sesizați…

- Politistii din Baia Mare au intervenit, vineri seara, pentru a aplana un conflict intre mai multi barbati, unul dintre ei devenind agresiv cu agentii prezenti. Agresorii au reușit sa fuga, iar acum sunt cautați de anchetatori, scrie ziarul local Actual MM. Polițiștii au fost alertați prin apel la 112…

- Scandal in plina noapte pe strada George Enescu din Baia Mare. Prin 112 s-a anunțat faptul ca are loc o bataie intre mai multe persoane. Potrivit informațiilor furnizate de catre IPJ Maramureș, „la fața locului a fost dirijat un echipaj de siguranța publica și grupa de intervenție S.A.S. a Inspectoratului…

- O familie din Ciceu-Mihaiești a ajuns la scandal din cauza dreptului de proprietate asupra unei locuințe. Un barbat s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție. Casa unei femei din Ciceu Mihaiești a fost vandalizata de un barbat inarmat cu un lanț. Acesta și-a manifestat violent nemulțumirea fața…

- La fata locului s-au deplasat politistii, un echipaj de ambulanta si elicopterul medical SMURD, informeaza Agerpres .,,Din primele verificari a reiesit faptul ca un barbat de 34 de ani, din municipiul Timisoara, care conducea o motocicleta, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de…

- La data de 20 iulie, polițiștii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Cluj-Napoca – Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, in baza delegarii procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, au desfașurat, cu sprijinul unei echipe S.A.S. din cadrul Inspectoratului…

- Joi, 15 iulie, in urma executarii unor activitați specifice, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Maramureș, Biroul Urmariri, au identificat un barbat de 31 de ani din Baia Mare, pe numele caruia autoritațile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare. Acesta ar fi comis…

- In seara de 3 iunie, in jurul orei 21.00, politiștii B.C.C.O. Cluj-Napoca - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures au fost sesizați telefonic de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș despre faptul ca, in jurul orei 20.55, au depistat in localitatea Berchezoaia,…