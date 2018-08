Scandal în autobuz la Cluj! I-a arătat fundul - VIDEO EXCLUSIV Un scandal monstru a fost filmat într-un autobuz din Cluj-Napoca, iar imaginile au fost trimise în exclusivitate la Știri de Cluj. &"Poate il puteti face public si in acelasi timp facem o mica publicitate idiotului ce si-a aratat posteriorul surorii mele într-un mijloc de transport public&", ne-a relatat un martor. Barbatul din imagini s-a certat cu șoferul autobuzului, pe care l-a acuzat ca l-a înjurat, dar și cu o tânara care filma scena. Iritat, acesta și-a dat jos pantalonii în timp ce îl filma, iar pe șofer l-a poftit jos din… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

