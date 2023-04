Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer este in centrul unui scandal dupa ce a plecat intr-un turneu diplomatic de patru zile in Africa, folosind un avion privat cu 160 de locuri. Costul deplasarii nu a fost facut public, in ciuda insistențelor presei, care a criticat ca Nehammer a plecat in strainatate pe…

- Importanta perceputa a vaccinurilor pentru copii a scazut cu 10% in Romania dupa declansarea pandemiei de COVID-19, conform unui raport al UNICEF. Perceptia populatiei cu privire la importanta vaccinurilor adresate copiilor a scazut in timpul pandemiei de COVID-19 in 52 dintre cele 55 de tari analizate.…

- Blocarea aderarii Romaniei la spațiul Schengen se va rasfrange tot asupra Austriei „și este pur și simplu lipsit de ințelepciune sa tratezi atat de rau un partener atat de important economic pentru Austria”, este prognoza facuta de autorul articolului din publicația austriaca, la aproximativ cinci luni…

- O aeronava Tarom care se indrepta spre Romania a aterizat de urgența, noaptea trecuta, in urma unei amenințari cu bomba. De asemenea, mai multe curse au intarziat dupa ce sistemul informatic al aeroportului Henri Coanda a cazut. La bordul unui aeronave Tarom, care venea dinspre Tel Aviv, a fost anunțata…

- Africa de Sud a declarat ca este conștienta de obligațiile sale legale de mandatul internațional de arestare a lui Vladimir Putin, inainte de vizita planificata a acestuia in țara in luna august, relateaza agenția Reuters, citata de The Guardian. Purtatorul de cuvant al președintelui Cyril Ramaphosa,…

- Un pasager aflat in stare de ebrietate a fost dat jos de comandant dintr-un avion care trebuia sa plece de pe aeroportul din Cluj-Napoca spre Belgia. Barbatul a deranjat mai mulți pasageri și ar fi injurat echipajul aeronavei. Imediat, au intervenit polițiștii, care au incercat sa-l scoata cat mai repede…

- Peste 11.000 de locuri de veci, aflate in Oradea, au fost scoase la vanzare, pentru ca rudele celor decedați nu au mai platit de ani buni taxele. In Oradea exista un singur cimitir, unde si-au gasit odihna vesnica aproape 60.000 de oameni. Dintre aceste locuri, aproximativ 11.000 de morminte sunt parasite…