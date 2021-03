Scandal în Australia după apariţia unor înregistrări video cu acte sexuale în parlament Aparitia in spatiul public a unor inregistrari video cu angajati ai guvernului conservator din Australia in timpul unor acte sexuale in parlament a fragilizat executivul, in contextul acuzatiilor tot mai raspandite la adresa sexismului clasei politice, relateaza AFP. Premierul conservator Scott Morrison, a carei pozitie era deja zguduita de gestionarea mai multor cazuri, printre care si unul in care o angajata si-a acuzat un fost coleg de viol, a spus ca astfel de comportamente sunt "scandaloase". Inregistrarile video si fotografiile ar fi fost distribuite pe un grup de discutii intre angajati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul conservator Scott Morrison, a carei pozitie era deja zguduita de gestionarea mai multor cazuri, printre care si unul in care o angajata si-a acuzat un fost coleg de viol, a spus ca astfel de comportamente sunt „scandaloase", potrivit digi24. Inregistrarile video si fotografiile ar fi fost…

- La Chișinau, Curtea Constituționala a respins sesizarea socialiștilor care au contestat desemnarea de catre președinta Maia Sandu a deputatului Igor Grosu pentru funcția de prim-ministru. In aceste condiții, premierul desemnat, un apropiat al Maiei Sandu, urmeaza sa mearga in Parlament și sa ceara votul…

- Problema pensiilor speciale va fi rezolvata dupa reforma sistemului, bazata pe contributivitate, a declarat joi premierul Florin Cițu, la Digi 24. ”Atunci vom rezolva problema acestor doua Romanii: unii care sunt speciali si unii care nu sunt speciali. In acest moment, Guvernul nu are o decizie, totul…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a lansat un apel la unitate pentru a reusi aprobarea Acordului post-Brexit in Parlament, in contextul in care liderul de la Londra ar putea avea nevoie de sustinerea opozitiei lab...

- Premierul desemnat Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu va insela increderea cu care a fost investit si va face tot ce va putea pentru indeplinirea obiectivelor: trecerea cu bine peste criza din sanatate si repornirea economiei. „De astazi Romania va aveam premier si guvern cu puteri depline.…