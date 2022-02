Stiri pe aceeasi tema

- Calin Georgescu a anunțat separarea de AUR. El susține ca a purtat in acest sens o discuție cu George Simion, copreședintele AUR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Scene incredibile in Parlament, luni, in timpul citirii moțiunii simple impotriva ministrului Energiei. In timpul discursului ministrului Virgil Popescu, acesta a facut o referire la deputatul George Simion iar reacția acestuia a fost una fizica la adresa ministrului. George Simion s-a repezit la pupitru…

- Calin Georgescu, cel despre care George Simion spunea ca este președintele de onoare al AUR, a avertizat duminica seara, la Realitatea TV, ca in serviciile de informații ” sunt foarte mulți patrioți care nu sunt luați in seama și sunt neglijați” in contextul in care ”este un ceas al istoriei care bate…

- AUR "nu conta prea mult pe scena politica" pâna când USR nu a "validat-o" prin asociere pentru a demite Guvernul Cîțu, susține deputatul PNL Alexandru Muraru. El spune, într-un interviu pentru Euractiv, ca "scoaterea AUR în afara legii ar fi o acțiune…

- Cu doi ani ramași pana la viitorul scrutin pentru prima funcție in stat, respectiv pana la alegerile prezidențiale, co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) s-a aratat convins ca partidul in fruntea caruia se afla va ajunge in turul doi al cursei pentru fotoliul de la Cotroceni. In seara…

- Scandal intre forțele de ordine de la Iași și George Simion. Imediat cum a ajuns in Piața Unirii din Iași, polițiștii au oprit autocarul liderului AUR și l-au controlat pe șoferul acestuia și l-au testat pentru alcool.

- Liberalii incep negocieri cu ALDE pentru fuziunea dintre cele doua formațiuni. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionuț Stroe, care spune ca PNL și-a asumat „rolul de partid integrator al dreptei”. Despre PMP, Stroe spune ca „exi

- Liderul AUR, impreuna cu mai mulți colegi, au descins astazi la Guvern pentru a se opune noilor legi privind certificatul verde și formularul PLF. Astfel, George Simion solicita de urgența o intalnire cu premierul Ciuca, al carui subiect sa fie gasirea unor soluții care sa ajute la eliminarea carantinarii…