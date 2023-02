Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bulgar Eurohold a anunțat miercuri seara ca a alertat toate autoritațile statului și instituțiile internaționale „cu privire la un atac coordonat impotriva Euroins Romania, in care ar putea fi implicați mai mulți angajați de nivel inalt și mediu din conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara…

- Reprezentanții companiei de asigurari transmit ca nu au fost informați oficial de vreo plangere facuta de ASF la Parchet pe tema subraportarii dosarelor aflate in litigiu in instanța, dar iși exprima disponibilitatea pentru o „cooperare deplina” cu autoritațile. In plus, Euroins susține ca a raportat…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat joi ca este "total ilogic" ca Bulgaria si Romania sa ramana in afara spatiului Schengen in mijlocul unei crize de securitate europeana, referindu-se la invazia Rusiei in Ucraina, transmite EFE.

- Se dau lupte grele la Consiliul JAI dupa ce Austra și-a anuțat decizia de a bloca accesul Romaniei și Bulgariei in Schengen. Un jurnalist acreditat la JAI susține ca Germania și Luxemburg amenința Austria cu blocarea accesului Croației in Schengen in cazul in care austriecii vor bloca Romania și…

- Industria de asigurari din Romania a platit in fiecare zi calendaristica a anului trecut despagubiri de circa 3,7 milioane de euro, din care aproape 2 milioane de euro doar pentru daunele RCA, aproape dublu fața de 2016, susțin reprezentanții Uniunii Naționale a Societaților de Asigurare și Reasigurare…