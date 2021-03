Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și pompierii au intervenit, miercuri dimineața, la un apartament din Capitala, dupa ce o femeie și-a agresat mama și apoi a incendiat locuința. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 25 Poliție a fost sesizata astazi, la ora 9.15, prin apel 112, cu privire la faptul…

- O petrecere privata de Ziua Femeii, organizata in comuna Beliș, județul Cluj, s-a lasat cu amenzi de 6.250 de lei. Unul dintre petrecareți, Claudiu Gansca, președintele Tineretului Social Democrat din localitate, a postat imaginile pagina sa de socializare, iar acestea au atras atenția Poliției, a informat…

- O femeie din Constanța a cazut de la etajul 6 al blocului in care locuia, in timp ce incerca sa scape dintr-un incendiu puternic. Pompierii erau la fața locului, insa nu aveau in dotare mașina cu scara sau o saltea pentru a evacua persoane de la inalțime. Din imaginile de la fața locului, se observa…

- O femeie de 53 de ani a fost luata fara voia ei de doi barbati, dusa la domiciliul unuia dintre ei si violata, cei doi fiind retinuti ulterior de politie, informeaza, miercuri, IPJ Teleorman, potrivit AGERPRES. "La data de 08.02.2021, politistii din cadrul Sectiei nr. 10 Politie Rurala Poeni…

- O femeie de 68 de ani a murit, joi, in cladirea Primariei Iasi, unde venise sa rezolve o problema de natura fiscala, ea suferind de unele afectiuni cardiace. Femeia a venit, joi, la sediul primariei iesene, fiind indrumata de un politist local catre etajul unu al cladirii. Ea s-a asezat pe…