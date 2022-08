Scandal în America. Plantații de bumbac în scolile din California / „Exerciții educative” despre ororile sclaviei Mama unei eleve din SUA cere daune de 250.000 de dolari dupa ce fiica ei a suferit „traume emoționale” la vederea unui camp de bumbac plantat la școala ei din California, ca parte a unui „exercițiu educativ” despre sclavie. Un camp de bumbac plantat la o școala din Hollywood pentru a exemplifica ororile sclaviei a […] The post Scandal in America. Plantații de bumbac in scolile din California / „Exerciții educative” despre ororile sclaviei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

