Scandal imens la Hunedoara: polițiști atacați, mașini avariate. Peste 50 de oameni au ieșit în stradă. Video Deși suntem in plina stare de urgența și, teoretic, intreaga Romanie este in izolare, in Hunedoara a avut loc in seara zilei de Paște un scandal ”ca-n vremurile bune”, unul imens, in care polițiștii au fost atacați, iar mașinile avariate. Scandal imens la Hunedoara, cu polițiștii atacați și mașini avariate. De la ce a pornit […] The post Scandal imens la Hunedoara: polițiști atacați, mașini avariate. Peste 50 de oameni au ieșit in strada. Video appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Sapte persoane au fost retinute pentru ultraj in urma unor incidente petrecute sambata dupa-amiaza intr-un cartier din municipiul Hunedoara, dupa ce, in timpul unui raid efectuat de politisti, un barbat aflat sub influenta alcoolului a devenit recalcitrant, iar mai multi locuitori din zona au fost violenti…

