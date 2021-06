Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost împușcat mortal, iar un altul este în stare grava, dupa incidente la un turneu de fotbal între cartiere din Marsilia.Focurile de arma au fost trase dintr-o masina care a ajuns în fata arenei La Martine, din al XV-lea arondisment.Cele doua victime…

- Internaționalul spaniol Alvaro Morata s-a plans ca suporterii l-au atacat pentru lipsa de eficacitate: „Mi-au urat și sa-mi moara copiii. Trebuie sa existe totuși niște limite”. Trei apariții la Euro, un singur gol inscris, un penalty ratat. Acesta este bilanțul lui Alvaro Morata la finalul fazei grupelor.…

- Spania, campioana europeana in 2008 și 2012, nu se regasește la EURO 2020, remizand și il al doilea meci din grupe, 1-1 cu Polonia. Dupa 0-0 contra Suediei, Spania a remizat din nou la EURO 2020, iar ibericii au nevoie de victorie in ultimul meci, contra Slovaciei pentru a se califica in optimi. La…

- Simona Ionescu, redactor șef Eveneimentul Zilei, considera ca nici in cazul Tinu și nici in dosarul Ioan Crișan nu de va afla adevarul, la fel ca in alte multe cazuri celebre, precum Țigareta și Caracal.„M-am ocupat acum 18 ani de acest caz, iar acum, aparand cazul Arad, mi-a fost imposibil sa nu gasesc…

- Spania are tot felul de probleme înaintea startului Euro 2020. La Roja a terminat runda de calificare pe primul loc, a ajuns în semifinala Ligii Națiunilor și a obținut șapte puncte în primele trei etape de calificare în Qatar 2022: remiza cu Grecia, victorie cu Georgia și succes…

- Un ziarist din Braila a fost lovit peste fata, in urma unei discutii in contradictoriu avute in sediul PNL. E vorba de jurnalistul de la infobraila.ro Catalin Iordache, iar cel care l-a lovit este omul de afaceri Ovidiu Nechita, fost consilier și apropiat al deputatului PNL Alexandru Popa, conform publicației.…

- Internationalul german Toni Kroos, mijlocasul echipei Real Madrid, a fost testat pozitiv la Covid-19, a anuntat luni seara clubul de fotbal din capitala Spaniei, citat de agentia EFE. Aflat in izolare inca de vineri, dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata, Kroos a contractat la randul sau…

- O noua ședința in dosarul ce-l vizeaza pe deputatul Ilan Șor a decurs cu incidente astazi, la Curtea de Apel Cahul. Avocații lui Ilan Șor au cerut intervenția poliției, acuzand responsabilii de la Curtea de Apel Cahul ca nu țin cont de restricțiile impuse de pandemia de Covid-19. De asemenea, juriștii…