Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi, șefa EPPO, și-a facut apariția la Cluj-Napoca, unde a participat la prezentarea unei teze de doctorat la capela de la Facultatea de Teologie Ortodoxa din oraș.Imbracata in ie tradiționala, Kovesi s-a alaturat celor prezenți in biserica și a stat alaturi de Mitropolitul Clujului,…

- Serbia, singura tara din Europa care a refuzat sa adopte sanctiuni impotriva Rusiei pentru invazia din Ucraina, a acceptat sa trimita arme Kievului sau deja le-a trimis, releva un document clasificat al Pentagonului, transmite Reuters. Documentul, un rezumat al raspunsurilor guvernelor europene la…

- Deficitul bugetar al Rusiei s-a adancit la 2.580 miliarde de ruble (34,19 miliarde de dolari) in primele doua luni din 2023, dupa ce Moscova a majorat semnificativ cheltuielile, in timp ce veniturile au scazut din cauza incasarilor mai reduse de pe urma petrolului si gazelor, a anuntat luni Ministerul…

- O majoritate dintre germani considera ca livrarea de arme de catre Berlin Ucrainei inseamna ca tara lor participa la razboi, potrivit unui sondaj. Astfel, intr-un sondaj realizat de institutul de cercetare YouGov la comanda DPA, 51% dintre repondenti s-au declarat de acord cu aceasta afirmatie si numai…

- 51% dintre respondentii unui sondaj care a avut loc in german s-au declarat de acord cu afirmatia ca Germania participa la razboiul din Germania prin livrarea de arme armatei ucrainene si numai 37% au fost in dezacord, relateaza agenția germana DPA citata de Agerpres . In teorie, expertii in drept internationali…

- Austria este pe cale sa scoata Rusia din izolare: 15 parlamentari rusi supusi sanctiunilor ar putea primi vize pentru a participa la o reuniune a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) la Viena, intre 23 si 24 februarie. Delegatiile din nu mai putin de 20 de state democratice,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi astazi in Marea Britanie, in prima sa vizita de la invadarea Ucrainei de catre Rusia anul trecut, potrivit bbc. Guvernul britanic a menționat ca se va intalni cu prim-ministrul Rishi Sunak și va ține un discurs in Parlament mai tarziu. Guvernul a anunțat,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmeaza sa efectueze miercuri prima vizita in Regatul Unit de la invazia Ucrainei de catre Rusia, in urma cu aproape un an, relateaza The Associated Press. Volodimir Zelenski urmeaza sa fie primit de catre premierul briitanic Rishji Sunak si sa sustina un discurs…