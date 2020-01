Stiri pe aceeasi tema

- Renumita academie de balet a Operei de Stat din Viena a anuntat modificari la nivelul conducerii, dupa o ancheta care a dezvaluit ca bunastarea elevilor era pusa in pericol. anunta NEWS.ro.Potrivit AFP, citata de thelocal.at, directoarea academiei, Simona Noja-Nebyla, a fost eliberata din…

- Premiile Grammy 2020. Premiile Grammy ajung la editia 62 in 2020, iar aceasta gala va avea loc pe 26 ianuarie. Va fi transmisa de CBS, iar gazda va fi Alicia Keys, ca si anul trecut. Lista nominalizarilor a fost anunțata miercuri, la Los Angeles, și este dominata de femei. Marea surpriza a acestei liste…

- Avand in vedere activitatea sociala, politica, economica și de susținere a tinerei generații, precum și a invațamantului superior și a cercetarii științifice, ASEM i-a adresat Corinei Crețu invitația de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa. "Sunt deosebit de onorata sa primesc invitația…

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, recompensat anul acesta cu un Oscar din zece nominalizari, este marele castigator la categoriile profesionale ale premiilor acordate de Academia europeana de film (EFA) pe 2019.

- ​Ca doi copii la școala, așa se comporta atât fostul, cât și actualul ministru al Finanțelor. Primul copil spune: - Am descoperit ca ai furat creta. Celalalt: - Nu am furat, ia hai, dupa ore, în curtea școlii. Acum toata școala așteapta ca orele sa treaca mai repede pentru a viziona…

- Antrenorul italian Massimiliano Caniato, reprezentant AC Milan, se afla saptamana aceasta la Craiova, pentru a superviza antrenamentele copiilor de la Academia de Fotbal AC Milan de la Mischii. Caniato este al treilea antrenor italian care le face o vizita copiilor de la scoala de fotbal AC Milan, dupa…

- A fost data spre adopție la varsta de 2 ani, a avut o copilarie grea și a trecut printr-o casnicie violenta. Aceasta este povestea trista a lui Emily Zamourka, in varsta de 52 de ani. A devenit un fenomen dupa ce a fost filmata in timp ce canta la metrou, in Los Angeles, o arie... Read More Post-ul…

- Premiera de gala a ultimului film Terminator: Dark Fate a fost anulata. Evenimentul urma sa aiba loc marți seara (29 octombrie), la Los Angeles. Reprezentanții Paramount și Skydance au anunțat ca au anulat vizionarea din cauza incendiilor devastatoare de padure din California, scrie Variety. „Avand…