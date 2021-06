Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare international s-a plans ca a fost nevoit sa-si achizitioneze tichete in valoare de mii de euro pentru meciul Austria - Macedonia de Nord (3-1). Managerul de comunicare al turneului final are insa o alta versiune.

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca social-democratii, care au anuntat ca vor sustine orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului Clotilde Armand, fac dovada unui discurs "super-populist", in conditiile in care costul salubrizarii in Sectorul…

- Cristian Tudor Popescu considera ca situația din Sectorul 1, unde gunoiul nu a mai fost ridicat de cateva zile, in urma unui conflict intre Primarie și firma de salubrizare, echivaleaza cu un „atac chimic și biologic” asupra cetațenilor.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de parere ca situatia gunoaielor din Sectorul 1 reprezinta o adevarata „stare de urgenta sanitara” si trebuie sa fie rezolvata „acum”. Acesta a declarat ca edilul Clotilde Armand „si-a dorit aceasta situatie”, pentru a aduce in fata publicului „razboiul” cu Romprest.

- Declararea starii de alerta in Sectorul 1 din cauza situației sanitare este o soluție de moment, pana la trecerea la o baza noua contractuala juridica, spune ministrul Mediului, Tzancos Barna: ”Cel mai important lucru este ca serviciul de salubrizare sa fie prestat in continuare”, conform Mediafax.…

- Se isca un nou scandal la sectorul 1? Clotilde Armand are de infruntat critici dure din partea echipei PNL sector 1. Abia ce se dadusera uitarii contrele dintre liberalii de la sectorul 1 și primarul USR PLUS, pe tema bugetului de sector, pana sa fie aprobat, intr-un final, pe 28 aprilie, nemaivorbind…

- Apar noutați in noul scandal in care apare numele fostului judecator de la Curtea de Apel București (CAB), Corneliu Bogdan Ion-Tudoran. De aceasta data, medicul Liviu Ciprian Opriș – despre care se aflase ca i-ar fi fost nu doar medic, ci și un apropiat al fostului judecator de la CAB – a confirmat…

- O statuie a Gretei Thunberg, in valoare de 28.000 euro, a dat naștere unor controverse la universitatea britanica unde a fost ridicata, iar studenții au numit-o „un proiect de orgoliu”. Conform BBC, Universitatea din Winchester considera ca statuia este prima reprezentare la scara 1:1 a activistei suedeze…