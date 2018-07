Scandal fara precedent in Dambovița. Comisarul șef Nelu Moraru, comandantul adjunct al Poliției Municipiului Targoviște, l-a amendat, zilele trecute, pe jurnalistul Bogdan Simion cu 2.000 lei, exact suma pe care i-o datora dupa ce a pierdut un proces cu el. (Promotiile zilei la monitoare) Șeful din poliție a intocmit personal cele doua procese-verbale prin care jurnalistul a […] The post Scandal fara precedent. Un șef din Poliția Targoviște a amendat un jurnalist cu 2.000 de lei, exact suma pe care i-o datora appeared first on Cancan.ro .