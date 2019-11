SCANDAL după mărturisirea unui concurent de la "Chefi la cuţite". A şocat o ţară întreagă şi a fost concediat după emisiune Concurentul a povestit in emisiunea "Chefi la cutite" ca batea pisicile, le jupuia si "studia" ce au mancat, apoi le dadea foc. Momentele uluitoare cu acest concurent au socat o tara intreaga, nu doar pe iubitorii de animale. Pare greu de crezut ca s-a intamplat in realitate, la un show de divertisment, si nu este vorba despre o scena dintr-un film de groaza. Sau despre o imaginatie bolnava. ONG-urile si telespectatorii care au vazut momentele socante in prime time au luat cu asalt contul de socializare al concurentului respectiv. Dar toata lumea s-a aratat indignata si de faptul ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

