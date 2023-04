Stiri pe aceeasi tema

- Franta si-a exprimat sambata seara "consternarea" dupa declaratiile ambasadorului chinez in Franta, care a negat suveranitatea tarilor rezultate din Uniunea Sovietica si a pus sub semnul intrebarii apartenenta Peninsulei Crimeea la Ucraina, relateaza AFP, citat de Agerpres.Intrebat vineri seara la…

- Ucraina, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia au emis un comunicat comun in care se opun variantei ca reprezentanții Rusiei sa revina in competițiile internaționale ca „sportivi neutri”. Biroul executiv al Comitetului Olimpic Internațional se intrunește in perioada 28-30 martie. Printre subiectele…

- Liderii NATO discuta despre necesitatea consolidarii granițelor estice cu Rusia prin aducerea de echipamente și contingente militare de pana la 300.000 de soldați, ceea ce ar trebui sa faca imposibila extinderea razboiului de catre Rusia dincolo de Ucraina. Conform publicației Politica, NATO intenționeaza…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a vorbot la o conferința de presa in Estonia, unde a declarat ca vede cum Rusia „continua sa introduca un numar mare de trupe" pe campul de lupta din Ucraina, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproximativ 40 de țari ar putea boicota urmatoarele Jocuri Olimpice, a susținut ministrul polonez al sportului și turismului, Kamil Bortniczuk. Reacția a venit dupa ce Polonia, Lituania, Estonia și Letonia au anunțat ca sunt impotriva intenției comitetului olimpic de a le permite sportivilor din Rusia…

- Ministrul Sportului din Polonia a avertizat ca este posibil sa se construiasca o coaliție de 40 de țari, inclusiv Marea Britanie, Statele Unite și Canada, care sa blocheze planul Comitetului Olimpic Internațional de a reprimi la competițiile internaționale sportivii din Rusia și Belarus, relateaza BBC…

- Declaratia vine dupa ce Polonia, Lituania, Estonia si Letonia au respins planul Comitetului International Olimpic de a le permite rusilor si belarusilor sa concureze in 2024. Ucraina a amenintat ca va boicota Olimpiada de la Paris daca vor fi primiti sportivii din Rusia si din Belarus. Insa CIO a precizat,…

