Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni intre Republica Moldova și Romania dupa ce premierul Ion Chicu a facut declarații dure la adresa Bucureștiului. El s-a referit intr-o postare pe o rețea sociala la corupția din Romania și la modul in care țara noastra a gestionat criza Covid-19.

- Fața de declarațiile denigratoare la adresa României postate în cursul zilei de astazi, 22 mai 2020, pe o platforma de socializare, de catre Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Ion Chicu, MAE român considera ca acestea sunt complet inacceptabile și își exprima…

- Ambasadorul Republicii Moldova la București a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe, iar ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut o discuție telefonica directa cu omologul sau de la Chișinau, in urma unor afirmații „denigratoare la adresa Romaniei” facute pe o rețea sociala…

- Premierul moldovean Ion Chicu a multumit echipei de medici romani care si-au incheiat vineri misiunea in Republica Moldova desfasurata timp de 14 zile in municipiile Chisinau, Balti si Cahul in contextul combaterii epidemiei de COVID-19, conform unui comunicat al guvernului de la Chisinau. "Va multumim…

- Romania va sprijini in continuare Republica Moldova in efortul de integrare europeana, dar este nevoie de reforme si de evolutii concrete in aceasta tara, a declarat, joi, la Chisinau, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, la intalnirea cu omologul moldovean, Oleg Tulea. Seful diplomatiei romane a subliniat,…

- CHIȘINAU, 30 apr – Sputnik. Ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Oleg Țulea, le-a mulțumit autoritaților Romaniei pentru sprijinul oferit in combaterea pandemiei COVID-19. © Photo : Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii MoldovaSolidaritate:…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, merge joi la Chisinau, dupa ce presedintele si Guvernul Romaniei au anuntat ca acorda sprijin Republicii Moldova, in contextul epidemiei de SARS-CoV-2, cu o echipa medicala si echipamente sanitare si medicamente, informeaza Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, va intreprinde joi, 30 aprilie 2020, o vizita de lucru in Republica Moldova.Oficialul va avea intrevederi cu Prim-ministrul Ion Chicu și Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene Oleg Țulea.