Scandal diplomatic iscat de fotbalistul turc, Demiral. Decizia lui Erdoğan Scandal diplomatic Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a decis sa anuleze o vizita oficiala in Azerbaidjan. Acesta va fi la Berlin, maine, pentru a-l susține pe fundașul Merih Demiral in meciul cu Olanda. Demiral a iscat un scandal dupa ce a celebrat un gol cu salutul folosit de o organizație extremista. Cu salutul „lupilor gri”, specific organizației de extrema dreapta Ulkucu, fundașul turc Merih Demiral a starnit un scandal diplomatic pe axa Berlin – Ankara. UEFA n-a trecut cu vederea gestul și l-a suspendat pe aparator pentru doua meciuri. Ar mai putea evolua doar intr-o eventuala finala,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recep Tayyip Erdogan (70 de ani), președintele Turciei, și-a anulat vizita oficiala in Azerbaidjan și sambata, 6 iulie, va fi la Berlin, la meciul Turcia - Olanda, din sferturile Euro 2024, pentru a-l susține pe fundașul Merih Demiral, relateaza Bild. Fundașul a starnit un scandal, dupa ce a celebrat…

- Merih Demiral (26 de ani, Al Ahli - Arabia Saudita) a calificat Turcia in sferturile de finala ale Euro 2024, dupa ce a marcat de doua impotriva Austriei (2-1). Cand a sarbatorit primul gol, din minutul 1, fundașul a facut „salutul lupului”, considerat o marturisire a ideologiei extremiste de dreapta,…

- Rusia a apelat din ce in ce mai mult la santaj si la stimulente financiare pentru a angaja germani care sa spioneze pentru Moscova, dupa lovitura data serviciilor sale de informatii prin expulzarea de catre Europa a aproximativ 600 de diplomati rusi, potrivit serviciului de securitate interna al Germaniei,…

- Oficiul Federal pentru Protecția Constituției din Germania considera ca amenințarea terorista la adresa țarii in ultimii ani este semnificativ mai mare decit in anii precedenți, iar extremismul non-islamist creeaza, de asemenea, riscuri. Despre acest lucru a anunțat șeful biroului, Thomas Haldenwang.…

- Agentiile europene de informatii și-au avertizat guvernele ca Rusia planuiește o serie de acte violente de sabotaj pe intreg continentul, in timp ce se angajeaza intr-un conflict permanent cu Occidentul, relateaza Financial Times.Rusia a inceput deja sa pregateasca mai activ atacuri sub acoperire cu…

- Asistentul unui deputat european german de extrema dreapta a fost arestat, fiind suspectat de spionaj in favoarea Chinei, a anunțat marți, 23 aprilie, parchetul federal german. Nancy Faeser, ministru de Interne al Germaniei, a calificat datele existente ca fiind „de o extrema gravitate”. Spionul chinez,…

- Trei germani au fost arestati sub suspiciunea ca au colaborat cu serviciile secrete chineze pentru a le facilita accesul la tehnologie ce ar putea fi folosita in scopuri militare, contribuind potential la consolidarea marinei chineze, relateaza agenția de presa Reuters, citata de news.ro.Arestarile…

- Germania se numara acum printre liderii mondiali in sustinerea apararii ucrainene, a declarat joi presedintele Volodimir Zelenski in discursul sau video catre concetateni, dupa ce cu doua zile inainte ii multumise personal cancelarului Olaf Scholz pentru ceea ce a facut pentru Ucraina in China. Joi,…