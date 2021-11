Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a reiterat sâmbata ca SUA sunt „serios preocupate” de actiunile si declaratiile Rusiei fata de Ucraina, unde tensiunile sunt în crestere, relateaza AFP, Reuters si Agerpres.„Avem serioase preocupari cu privire la activitatile…

- Șeful diplomației ucrainene l-a convocat, vineri, pe ambasadorul Bulgariei pentru explicații, dupa ce președintele țarii, Rumen Radev, a declarat intr-o dezbatere electorala ca peninsula Crimeea aparține Rusiei dupa anexarea din 2014, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron drept „o provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, a informat Agerpres . In convorbirea cu presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat luni, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, drept o ”provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza AFP. In convorbirea cu presedintele…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca exercitiile militare desfasurate de Washington si NATO in Marea Neagra sunt „o provocare serioasa”. Intr-un interviu difuzat sambata, Putin a subliniat ca monitorizeaza atent situatia. Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat actiunile SUA si ale…

- Președintele rus Vladimir Putin a marcat sarbatoarea naționala a Zilei Unitații, printr-o calatorie in Crimeea, declarand ca regiunea va fi intotdeauna parte a Rusiei, scrie Euronews. Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina in 2014, o mișcare pe care țarile occidentale o considera ilegitima. „Țara noastra…

- Kievul a denuntat joi organizarea unor alegeri legislative rusesti atat in Peninsula ucraineana Crimeea, anexata de catre Moscova, cat si particoparea la acest vot a unor locuitori din estul separatist prorus al Ucrainei, relateaza AFP.

- Miercuri, 1 septembrie, la Casa Alba, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski au adoptat o declarație comuna. În cadrul întâlnirii, președinții au discutat despre drepturile și libertațile omului, securitatea și economia…