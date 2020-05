Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Bumbescu și Helmuth Duckadam, colegi in echipa Stelei care a caștigat Cupa Campionior Europenei in 1986 se alfa in conflict din cauza razboiului dintre FCSB și CSA Steaua. Fostul fundaș, actual coordonator al centrului de juniori de la Steaua, a avut un mesaj dur pentru fostul portar, care o…

- Scandal diplomatic intre Republica Moldova și Romania. Ambasadorul Moldovei la București, Mihai Gribincea, a fost convocat la Ministerul roman de Externe, in urma unei postari denigratoare a premierului Ion Chicu, la adresa statului vecin.

- Mai multe echipaje de politie au fost chemate sa intervina la un magazin din capitala, dupa ce trei persoane au refuzat sa li se ia temperatura si sa poarte masca. Cele trei persoane au incercat sa intre cu forta si au devenit recalcitrante la vederea fortelor de ordine. Pe imaginile surprinse de martori…

- Continua decapitarile in sistemul de sanatate, in plina stare de urgența. Managerul Spitalului Judetean Arad, Carmen Lucuta, a fost suspendat din functie. Deși pe perioada starii de urgenta managerii spitalelor nu pot fi demisi, DSP Arad a cerut demiterea lui Carmen Lucuța, dupa ce mai multe decese…

- Un popular imam a provocat polemica in Pakistan dupa ce a indemnat femeile din tara sa sa se imbrace cu mai multa "pudoare" pentru evita propagarea noului coronavirus, desi acestea sunt considerate deja printre cele mai discriminate in lume, potrivit AFP."Daca incepem sa urmam un hadith (precept…

- Ministrul american al apararii Mark Esper a amanat un turneu diplomatic prevazut pentru saptamana viitoare in Asia Centrala, din cauza epidemiei cu noul tip de coronavirus, a anuntat marti Pentagonul, informeaza AFP.Esper trebuia sa se deplaseze in India, Pakistan si Uzbekistan in perioada…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca poluarea a crescut, saptamana trecuta, in Capitala din cauza CET-urilor din București. In replica, ministrul Virgil Popescu neaga acuzațiile, dar este contrazis de Firea, cea care i-a transmis sa nu mai dezinformeze populația Capitalei și sa spuna adevarul.Iata…

- Meciul Petrolul Ploiesti – Sepsi, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost intrerupt, miercuri seara, din cauza suporterilor, iar cele doua echipe au fost trimise la vestiare de arbitrul Iulian Calin.Potrivit Digi Sport, jocul a fost intrerupt din cauza scandarilor xenofobe ale…