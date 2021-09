Franta a anuntat vineri ca isi recheama imediat ambasadorii din Statele Unite si Australia, in semn de protest fata de anuntul presedintelui Biden de a semna cu Australia, fara consultarea oficialilor francezi, acordul de furnizare de submarine cu propulsie. Intr-o declaratie, ministrul francez de externe a precizat ca decizia a fost luata de presedintele Emmanuel Macron. „La cererea presedintelui am decis sa ii rechem imediat la Paris pe cei doi ambasadori ai nostri in Statele Unite si Australia pentru consultari. Aceasta decizie exceptionala este justificata de gravitatea exceptionala a anunturilor…