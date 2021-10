Stiri pe aceeasi tema

- Polonia l-a convocat pe ambasadorul belgian sa dea explicații la ministerul de externe, dupa ce premierul Belgiei Alexander De Croo a acuzat Varșovia ca se joaca cu focul in disputa privind statul de drept, informeaza Hotnews .„Jucați un joc periculos, va jucați cu focul cand declarați razboi colegilor…

- "Dorim sa punem in acest plan de redresare si rezilienta un angajament clar de dizolvare a camerei disciplinare, de a pune capat sau de a reforma regimul disciplinar si de a incepe procesul de reinstalare a judecatorilor", a spus ea la o conferinta de presa."Cred ca este realizabil, sper ca vom ajunge…

- Polonia nu da înapoi în privința reformei justiției și este pedepsita. Începând de miercuri, 27 octombrie, guvernul va trebui sa plateasca o amenda de un milion de euro pe zi pâna în ziua în care se va alinia la prevederile UE, scrie publicația La Stampa. În…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki, aflat in conflict cu Comisia Europeana in legatura cu independenta justitiei si suprematia dreptului european, s-a declarat ''pregatit pentru dialog'', dar a denuntat totusi ''presiunea santajului'', inaintea Consiliului European ce are loc joi si vineri la Bruxelles,…

- „Daca aceasta situatie continua, va arunca in aer toate previziunile noastre de pana acum”, a adaugat ministrul, potrivit Reuters .Cifrele facute publice, miercuri, de Ministerul Sanatatii de la Varsovia arata 5.559 de cazuri nou inregistrate in decurs de 24 de ore si 75 de persoane decedate in legatura…

- Decizia Tribunalului Constituțional din Polonia, care a stabilit ca unele articole din tratatele UE sunt incompatibile cu constituția țarii, a declanșat o disputa aprinsa marți in Parlamentul European, intre șeful guvernului polonez și președinta Comisiei Europene, doar ultimul act al relației tensionate…

- Uniunea Europeana va da ”un raspuns ferm” deciziei curtii constitutionale poloneze care a negat prevalenta legislatiei europene fata de cea nationala si va cere Varsoviei sa ”respecte regulile clubului”, a declarat marti seful diplomatiei UE, Josep Borrell, transmite Reuters,…

- ​Uniunea Europeana ”va începe sa se prabuseasca” daca nu va ataca decizia curtii constitutionale din Polonia privind prevalenta legislatiei nationale în fata celei europene, a declarat luni comisarul european Vera Jourova, transmite Reuters. Tribunalul constitutional…