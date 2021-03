Scandal diplomatic de proporții. Marea Britanie, acuzată de naţionalism pervers „Aceasta idee ca Marea Britanie poate ajunge prima acolo este o gandire ingusta, sincer. Este un nationalism pervers cand Marea Britanie si UE ar trebui sa lucreze impreuna ca parteneri ", a spus ministrul de externe intr-un interviu pentru ziarul The Times. Trei cadre medicale vaccinate cu AstraZeneca, internate in spital cu cheaguri de sange Coveney a sustinut ca Marea Britanie colaboreaza cu UE si Canada pentru a ajunge la un acord comercial comun cu Statele Unite, desi UE nu are in prezent planuri pentru un acord comercial major cu SUA. De asemenea, el s-a intrebat ce incredere se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

