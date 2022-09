Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei Municipiului Reghin a atribuit, in data de 2 august 2022, societații Trovainstal SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 3.135.410 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor de modernizare a Gradiniței cu Program Prelungit nr. 3 din Reghin, informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Un grup de parinți au blocat intrarea unei gradinițe. Aceștia sint revoltați de faptul ca gradinița din satul Suvorovca, raionul Falești se inchide. Mai mulți parinți s-au adunat in fața instituției pentru a le cere socoteala autoritaților, care scoteau mobilierul din cladire, pentru a-l duce la gradinița…

- In Dolj se anunta concurenta si pentru cea de-a treia sesiune a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din scoli si gradinite. Sunt vacante 11 posturi pe care s-au inscris 19 candidati. In Dolj, pentru aceasta sesiune sunt vacante 11 functii de director si director adjunct…

- Educatoarea din Craiova de 10 la titularizare. Una dintre cele patru note de 10 de la titularizarea in Dolj a fost obtinuta de o educatoare debutanta, Andreea Enache. Andreea este absolventa a Colegiului National Pedagogic „Stefan Velovan” din Craiova, promotia 2021. A sustinut acest concurs si anul…

- Pasajul Electroputere din Craiova va intra, in sfarsit, in reabilitare. Dupa ani de zile in care s-au tot facut expertize, s-a intocmit un proiect tehnic si au fost aprobate devize ale investitiei, iata ca s-a ajuns si la lucrarile propriu-zise. Deocamdata se cauta constructorul care sa reabiliteze…

- Marius Croitoru a oferit primele declarații dupa ce a semnat contractul cu Craiova lui Adrian Mititelu. Antrenorul a dezvaluit ca are ca obiectiv play-off-ul și crede ca va reuși sa il atinga. Croitoru a mai spus ca nu a mai negociat cu nicio alta echipa din Liga 1 dupa desparțirea de FC Botoșani. „Sunt…