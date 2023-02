Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca spune ca dezbaterea si pozitionarea politica de o parte si de alta nu este tocmai cel mai potrivit lucru, referitor la taxa pe care OMV nu vrea s-o plateasca in Romania. ”In tot acest coontext, eu cred ca dezbaterea si pozitionarea politica de o parte si de alta nu este tocmai cel mai…

- PNL a transmis joi intr-un comunicat de presa ca vrea soluționarea de urgența a cazului OMV-Petrom și ca ministerul de Finanțe condus de PSD este instituția responsabila și care trebuie sa prezinte soluții in cazul taxei de solidaritate care ar putea sa nu se aplice OMV Petrom. Fii la curent…

- PNL da vina pe PSD in scandalul provocat de neplata taxei de solidaritate de catre compania OMV-Petrom. Liberalii considera astfel ca Ministerul de Finante, aflat in prezent sub controlul PSD, este „institutia responsabila care trebuie sa prezinte solutii in acest caz". „Ministerul condus de catre…

- Nicolae Ciuca, presedintele PNL, si Marcel Ciolacu, presedintele PSD, s-au intalnit marti pentru a discuta pe tema taxei de solidaritate, dupa ce OMV Petrom a anuntat intr-un comunicat ca nu va plati aceasta taxa in Romania. Specialistii ar fi gasit un artificiu legislativ prin care gigantul austriac…

- Datele financiare ale OMV indica faptul ca s-a sustras de la plata și pare ca și-a micșorat producția tocmai pentru scapa de aceasta taxa. OMV va achita acești bani, in schimb, in Austria. In timp ce OMV Petrom fenteaza statul roman prin sustragerea de la plata taxei de solidaritate, se cauta soluții…

- „Eu fac diferenta intre un anunt fiscal si un anunt de marketing. E un anunt pe bursa in care se exprima o opinie. Datele fiscale vor fi disponibile la finalul lunii februarie, datele celelalte la finalul lunii iunie, cand se va face declararea si plata impozitului. Aceasta ordonanta de urgenta nu e…

- Grupul OMV a anuntat, joi, ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestru patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, adaugand ca se asteapta ca taxa de solidaritate din Austria sa aiba un impact negativ de aproximativ 150 milioane euro pentru anul 2022, a informat actionarul…

- Petrom, cel mai mare producator de țiței și gaze din Romania, a anunțat investitorii ca nu va plati taxa de solidaritate impusa de Guvern in ultimele zile din 2022. Compania invoca reglementarile din ordonanța respectiva. OMV Petrom nu va plati taxa de solidaritate introdusa de Guvern la finalul anului…