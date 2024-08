Ion Creanga, șeful Departamentului Juridic al Parlamentului de la Chișinau, a fost reținut sub acuzația de spionaj pe numele Moscovei. Acuzațiile impotriva sa implica presupusul schimb de informații clasificate facilitat de Ambasada Rusiei in Moldova. In schimbul acestor informații, demnitarul ar fi primit bani. Ion Creanga, șeful secției juridice a Parlamentului de la Chișinau, a […] The post Scandal de spionaj la Chișinau: Ion Creanga, acuzat de colaborare cu Ambasada Rusiei pentru bani appeared first on Puterea.ro .