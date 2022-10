Scandal de spionaj industrial cu Gazprom: Opt persoane au fost duse la audieri de DIICOT

Opt persoane au fost conduse la audieri in urma perchezitiilor efectuate luni in Bucuresti si Timisoara intr-un dosar privind divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice si transferul neautorizat de date informatice. Potrivit unui comunicat transmis de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), procurorii Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu DCCO si BCCO Timisoara au efectuat noua perchezitii in Bucuresti si Timisoara, parte din acestea la sediul si punctele de lucru ale unei companii multinationale. In urma perchezitiilor au…