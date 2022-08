Stiri pe aceeasi tema

- Disprețul și neințelegerile dintre doi foști soți din Ploiești au degenerat intr-un scandal de proporții in care a intervenit și poliția. Ana a venit in platoul Acces Direct și a povestit varianta ei cu privire la ceea ce se intampla, dar fosta soacra și fostul soț vin cu o versiune diferita.

- Dupa cum bine știm, relația Claudia Patrașcanu cu familia lui Gabi Badalau nu este deloc buna. Vedeta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data a postat un mesaj cu privire la parinții care iși urasc nurorile. Iata ce a transmis fosta partenera a lui Gabi Badalau!

- Acuzat de Claudia Patrașcanu ca ar fi amenințat-o cu bataia, Gabi Badalau a declarat, in exclusivitate pentru Playtech-Impact, ca, de fapt, artista este cea care apeleaza la tot felul de „mizerii”, incusiv plangeri la DIICOT, pentru a-i face rau. Totodata, acesta neaga cele spuse de mama copiilor sai,…

- Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu au ajuns din nou „la cuțite”. Cele doua femei par ca nu se mai ințeleg atat de bine, ba mai mult de atat, Gabi Badalau i-a transmis și un mesaj fostei soții.

- Bia Khalifa a lansat acuzații grave la adresa lui Nane. Tanara devenita cunoscuta in urma apariției la iUmor și a implicarii sale in diferite scandaluri susține ca artistul i-ar fi trimis mesaje in care o amenința. Conflictul ar fi inceput cand cantarețul a acuzat-o ca i-a vandalizat mașina.

- Claudia Patrașcanu continua sa surprinda pe toata lumea! Vedeta și-a cumparat de curand o casa mare și frumoasa pe litoral, unde urmeaza sa se mute cu cei doi baieții pe care-i are impreuna cu Gabi Badalau, inca soțul ei din acte. Ei bine insa, deși nimeni nu se aștepta, astazi a facut publice primele…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Maricel a marturisit cum s-a ajuns sa fie batut pana la sange alaturi de fratele lui. Barbatul a fost amenințat de agresor inca din anul 2017, dar situația s-a inrautațit, iar victima a ajuns la spital din cauza ranilor suferite in urma conflictului dintr-un sat…

- Luminița Anghel nu are parte de liniște, dupa ce fiul ei adoptiv face acuzații grave la adresa lui Silviu Dumitrache. David Pușcaș susține ca ar fi fost agresat fizic de catre soțul celebrei cantarețe. Ce s-ar fi intamplat, de fapt. David Pușcaș susține ca ar fi fost batut de soțul Luminiței Anghel…