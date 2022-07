CureVac a intentat un proces referitor la brevet impotriva BioNTech, in Germania, pentru utilizarea tehnologiei ARNm, marcand unul dintre primele cazuri cunoscute in care o companie merge in instanta in mijlocul unei concurente acerbe pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva coronavirusului, transmite Reuters.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa…