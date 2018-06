Cristina a venit la emisiunea „Te iubesc de nu te vezi” pentru a-si gasi jumatatea, insa aparitiile sale provocatoare au starnit o multime de rautati din partea colegelor. De la o discutie in contradictoriu pana la cearta nu a mai fost decat un singur pas. Geanina si Diandra au aruncat cu injurii fara sa le […] The post Scandal de proporții in timpul emisiunii Gabrielei Cristea: ”Daca nu incetezi cu amenințarile…” appeared first on Cancan.ro .