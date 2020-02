Stiri pe aceeasi tema

- Filmarea facuta cu o camera portabila a unui polițist, care a fost facuta publica pe 25 februarie - surprinde momentul in care un copil vizibil afectat a fost arestat in școala sa din Orlando, Florida, in luna septembrie a anului trecut, scrie digi24.ro.

- Un bogat om de afaceri venezuelean, care este anchetat în Statele Unite, l-a prezentat pe Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, tatalui liderului de opoziție al Venezuelei, Juan Guaido, în cadrul unei fastuoase adunari care a avut loc la o proprietate privata din Spania,…

- Autoritatile de la Kiev au anuntat joi deschiderea unei anchete privind o posibila urmarire ilegala a ambasadoarei americane Marie Yovanovitch, martora in procedura de destituire a presedintelui SUA, Donald Trump, informeaza AFP potrivit Agerpres. Ministerul de interne al Ucrainei a precizat ca politia…

- Fortele aeriene ale Statelor Unite au organizat un spectacol impresionat in care si-au aratat muschii, prin lansarea a peste 50 de avioane de lupta de tip Lightning II complet inarmate, intr-un singur val, potrivit Daily Mail.

- Deși in ultimii zece ani Ionuț Dolanescu a facut trei copii, niciunul nu a vazut zapada vreodata, caci iarnile locuiesc cu toții in Florida, Statele Unite. Anul acesta, pentru prima oara, Vlad, Maria și Iancu Nicolae, alaturi de parinții lor, petrec Craciunul in Romania.Chiar daca zapada nu segrabește…

- Tanarul saudit care a comis atacul armat de la baza militara din Pensacola, Florida, a postat mesaje antiamericane și anti-Israel pe Twitter inainte de a ucide trei persoane, a declarat un oficial american pentru agenția The Associated Press.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca din Romania.…

