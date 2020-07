Stiri pe aceeasi tema

- Scandal de proportii in Slovenia din cauza unor presupuse nereguli legate de procurarea echipamentelor necesare in lupta cu pandemia de coronavirus. Ministrul Economiei a fost retinut pentru audieri, iar cel de Interne a demisionat dupa efectuarea acestor achizitii.

- Chestorul Ioan Buda, șeful Poliției de Frontiera, a demisionat, joi, dupa ce mii de romani care au vrut sa se intoarca in tara au stat cu orele la punctele de trecere a frontierei. El a invocat “motive personale” si a inaintat demisia ministrului de Interne, Marcel Vela. UPDATE. Chestorul principal…

- Cursele aeriene interne au fost reluate. Spre ce orașe se poate zbura de la București Zborurile interne au fost reluate, luni, spre Iasi, Cluj, Timisoara și Oradea, a declarat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Potrivit acestuia, dacă anul trecut media zilnică…

- Dezvaluirile din ultima perioada despre condițiile dure in care sunt ținuți muncitorii romani din industria carnii in Germania, capata acum un contur final odata cu izbucnirea focarelor de infecție din cauza coronavirusului. Romanii de acolo trec prin adevarate orori in taberele unde sunt cazați, dar…

- Potrivit lui Carlos Moran, decizia ar avea legatura cu numarul mare de politisti contaminati cu coronavirusul responsabil de noua boala. Carlos Moran – ale carui motive de demisie nu au fost precizate in mod oficial – a fost inlocuit cu Gaston Rodriguez, general de politie numit de seful statului, Martin…

- Un scandal de proportii a avut loc in judetul Timis din Romania, intre un grup etnici romi si trei politisti. Totul a pornit dupa ce un echipaj de patrulare a incercat sa opreasca o masina fara numere de inmatriculare.

- 22 de romani sunt sechestrați in ferma de sparanghel din Germania unde au fost duși la munca. Actele lor sunt la angajatorul care le cere 300 de euro ca sa le inapoieze și sa ii lase sa plece acasa. Romanii sunt platiți la kg de sparanghel recoltat, 65 de cenți kg. Li s-a spus ca vor primi 13,30 de…

- Polițiști din cadrul Poliției municipiului Tarnaveni au intervenit luni, 20 aprilie, cu efective marite in cartierul Dezrobirii din localitate ca urmare a unor sesizari de tulburare a ordinii și liniștii publice. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean…