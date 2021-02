Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca in ceea ce privește publicarea formularului care trebuie completat de parinți „a fost o graba care nu face bine intr-o situație tensionata și confuza”. Sorin Cimpeanu susține ca ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sianatații…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca parintii nu trebuie sa se prezinte la scoala cu un formular completat prin care sa-si dea acordul pentru testarea COVID a copiilor si ca se va face acest lucru doar in cazul in acelor copii care prezinta simptome, el adaugand ca Ministerul Educatiei a dat un…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca adeverintele medicale ale elevilor vor fi luate in considerare si in format electronic si a cerut ca acestia si parintii lor sa nu fie trimisi dupa alte documente medicale, fiind valabile cele emise pentru primul semestru. Cimpeanu a precizat ca,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca sustine proiectul Ministerului Sanatatii prin care se intentioneaza testarea COVID-19 in scoli cu teste antigen, dar subliniaza ca este nevoie de personal medical pentru aceste proceduri. "Aceste teste antigen exista, nu trebuie achizitionate. Avem…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care isi vor relua fizic cursurile vor primi masti de protectie, existand un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar. "Ultimele date pe care le avem din teritoriu arata un stoc de peste 37 de milioane de masti…

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a confirmat, dupa ancheta intreprinsa, ca la școala nr. 28 din Capitala s-au depistat, in total, noua cazuri de infectari cu COVID-19. Ulterior, reprezentanții ISMB au precizat ca, dintre acestea, unul este cu tulpina noua de coronavirus. „In urma…

- Sorin Cimpeanu a anunțat, la Realitatea PLUS, ca doua milioane de elevi vor reveni in sala de clasa pe 8 februarie in cazul in care riscul epidemiologic este scazut, adica in scenariul verde, „iar in cel roșu este vorba de aproape 1,4 milioane de elevi”.Potrivit deciziei luate joi dupa consultarea de…

- Toate școlile trebuie sa trimita catre inspectoratele școlare situația elevilor care dispun de tablete și situația profesorilor care au acces la internet și tehnologie, potrivit unei informari a Ministerului Educației semnata de ministrul Sorin Cimpeanu. De asemenea, pana pe 11 ianuarie, școlile trebuie…