Soțul președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a achiziționat opțiuni pentru acțiuni de pana la 5 milioane de dolari la o companie de cipuri de computer exact inaintea unui vot crucial in congres. Votul ar oferi miliarde de dolari in subvenții de stat acelei firme, pentru a stimula industria producției de cipuri, relateaza New York Post.